Unieuro: 500 Euro di sconto sul TV LG OLED CX da 48 pollici

Mentre continua il Sottocosto di Unieuro, il focus di quest'oggi della catena di distribuzione è uno sconto proposto su un TV OLED a marchio LG, della linea CX dello scorso anno, su cui è possibile risparmiare il 31% ed ottenere la Now Smart Stick in regalo.

Nello specifico, l'OLED 48 CX da 48 pollici è disponibile a 1099 Euro, in calo di 500 Euro rispetto ai 1599 Euro di listino, appunto con un risparmio del 31%. Attraverso la scheda tecnica è anche possibile aggiungere la garanzia extra della durata di 36 mesi, che si aggiunge a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi, al prezzo di 279,99 Euro.

Unieuro propone anche la consegna a domicilio gratuita ed il ritiro in negozio a costo zero, oltre che la possibilità di effettuare il pagamento con la cassa veloce di PayPal.

Per quanto riguarda il Now Smart Stick in regalo, invece, nelle condizioni della promozione leggiamo che basta aggiungere semplicemente il prodotto al carrello per ricevere in regalo il dongle.

Non abbiamo alcuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma si aggiunge alle offerte di Amazon sui TV LG e Samsung di cui abbiamo parlato su queste pagine qualche ora fa e che restano ancora attive.