Unieuro, quasi 500 Euro di sconto sul TV LG OLED CX da 55' con EarBuds Dual Mic

Unieuro, nell'ambito del nuovo volantino di Settembre 2020, propone una promozione che consente di acquistare in abbinata il TV LG OLED CX da 55 pollici e gli auricolari EarBuds Dual Mic ad un prezzo speciale.

Il pacchetto è disponibile al prezzo di 1699 Euro, 449 Euro in meno rispetto a quello di listino che è di 2.148 Euro. Dopo aver inserito il TV nel carrello, sarà possibile scegliere quale EarBuds Dual Mic ricevere comodamente a casa.

Le cuffie in questione sono le LG Tone Free FN6, che hanno un valore commerciale di 149 Euro e sono disponibili nelle colorazioni bianca e nera. A livello tecnico si tratta di auricolari senza fili con case di ricarica UVnano antibatterico, che supportano anche la ricarica wireless rapida ed il suono Meridian audio, a cui si aggiunge l'Ambient Sound Mode per ottenere una resa ancora migliore. Sono inoltre caratterizzate da due microfoni con riduzione del rumore e cancellazione dell'eco durante le chiamate.

Del TV LG CX abbiamo parlato nella nostra recensione, in cui è stato etichettato come il più completo per PS5 ed Xbox One. Si tratta di un TV con pannello OLED da 55 pollici, basato sul processore a9 di terza generazione col supporto Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e Filmmaker Mode.