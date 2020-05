Unieuro: 51% di sconto sul TV QLED Samsung Q90R da 55 pollici

Dopo aver parlato del volantino di maggio 2020 targato Unieuro, ci soffermiamo su un interessante sconto su un TV targato Samsung, che torna nuovamente in offerta a qualche giorno di distanza dall'ultima promozione.

Il modello è il Q90R del 2019 da 55 pollici di Samsung, che può essere portato a casa a 1.299 Euro, il 51% in meno rispetto ai 2.699 Euro di listino. Dati alla mano, il risparmio è di 1.400 Euro, con consegna al domicilio gratuita e possibilità di ritirare in magazzino gratuitamente dopo aver effettuato il pagamento dal sito web, anche con PayPal.

Il TV, come dicevamo poco sopra, è 4K Ultra HD con diagonale da 55 pollici ed ha una risoluzione di 3840x2160 pixel. A livello hardware è basato sul processore Quantum 4K che grazie all'intelligenza artificiale ottimizza le prestazioni in base alle condizioni di visione ed ai contenuti. E' presente anche la funzionalità Real Game Enhancer che, insieme al FreeSync VRR riduce il ritardo nella ricezione del segnale per fornire la velocità di gioco di cui necessitano i gamer. La funzione Dynamic Black Equalizer invece si focalizza sul buio per ottimizzare la qualità delle immagini analizzando le scene, il tutto migliorando allo stesso tempo anche l'audio per fornire un'immersione totale nel gioco.