Unieuro: fino a 600 Euro di sconto sugli acquisti superiori ai 1000 Euro

Nuova iniziativa promozionale lanciata oggi da Unieuro. La catena di distribuzione italiana ha annunciato che fino al 5 Dicembre sarà possibile godere di uno sconto immediato alla cassa di fino a 600 Euro per gli acquisti superiori ai 1000 Euro. Il funzionamento dell'offerta si basa su alcune fasce di prezzo e requisiti da soddisfare.

Con una spesa minima di almeno 1000 Euro, infatti, sarà possibile godere di uno sconto immediato di 300 Euro. Per gli acquisti da almeno 2000 Euro invece la riduzione del prezzo sarà di 600 Euro.

Sono esclusi dalla promozione gli iPhone, i prodotti a marchio Tre, e tutti i prodotti digitali come servizi, ricariche telefoniche, estensioni di garanzia, gift card, carte prepagate ed abbonamenti, oltre ai libri e le demo unit.

L'offerta, inoltre, è accessibile solo da coloro che hanno la carta Unieuro Club (che può essere ottenuta gratuitamente). Gli ordini effettuati sul sito web del negozio prima dell'8 Novembre, ritirati e pagati presso i punti vendita non potranno rientrare nel volantino.

Ovviamente, trattandosi di uno sconto immediato alla cassa, non è possibile ottenerlo nemmeno sul sito web, ma solo nei punti vendita fisici sparsi in tutta la Penisola. Per tutte le informazioni vi rimandiamo allo Store locator.

Si tratta senza dubbio di un'ottima occasione per regalare o regalarsi qualcosa in vista del Natale.