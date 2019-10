Unieuro: 600 Euro di sconto su tutti i prodotti fino al 20 Ottobre

Non si è fatta attendere la contro risposta-proposta di Unieuro allo "Sconto Subito Party" di Mediaworld. La catena di distribuzione oggi lancia una nuova offerta per tutti gli utenti in possesso della carta fedeltà Unieuro Club, che non ha alcun costo e può essere ritirata gratuitamente in tutti i negozi.

Il popolare rivenditore propone uno sconto alla cassa di 300 Euro a fronte di una spesa minima di 1.000 Euro, e di 600 Euro per tutti gli acquisti che superano i 2.000 Euro.

L'offerta si estende su tutti i prodotti ad eccezione degli iPhone, i dispositivi già in offerta nel volantino Sottocosto, ed ovviamente i beni digitali come buoni sconto e ricariche telefoniche. Esclusi da questa interessante iniziativa anche i libri, le demo unit, gli abbonamenti, i pellet e le estensioni di garanzia.

Lo sconto verrà applicato direttamente alla cassa in tutti i punti vendita fisici. L'offerta sarà attiva fino al 20 Ottobre prossimo, e rappresenta senza dubbio una buona occasione per approfittare del weekend per portare a casa qualche prodotto di fascia alta a prezzo ridotto. E' chiaro che la spesa minima di 1000 Euro taglia fuori gran parte della listino di Unieuro, ma 300 Euro di sconto rappresentano comunque un importo importante.

Si ringrazia l'utente LeChuck1980 per la segnalazione dell'offerta.