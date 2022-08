Unieuro, oltre 600 euro di sconto su un TV OLED 4K Samsung 2022

Dopo aver approfondito l'iniziativa Back To School di Unieuro, torniamo sugli "scaffali virtuali" della popolare catena per via di un'altra offerta che potrebbe fare gola a chi è alla ricerca di un televisore di una certa fascia. Infatti, è stato avviato uno sconto su un TV OLED 4K di Samsung uscito nel 2022.

Più precisamente, il modello Samsung Series 9 QE55S95B, che dispone di un pannello con diagonale di 55 pollici, viene ora venduto a un costo pari a 1.976 euro sul portale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in precedenza il prezzo del televisore ammontava a 2.499 euro. In parole povere, già di base c'è un possibile risparmio del 20%, ovvero è possibile usufruire di uno sconto di 523 euro.

È però premendo sul pulsante "Aggiungi al carrello" che è possibile far diventare lo sconto totale 621,80 euro, in quanto c'è un 5% di risparmio extra direttamente in carrello che porta il prezzo finale a 1.877,20 euro. Insomma, da Unieuro è attiva una doppia promozione che fa scendere il costo del televisore non di poco.

Per quel che riguarda le proposte degli altri principali store online relative al prodotto, abbiamo notato che su Amazon il televisore viene venduto a 1.976 euro. Lo stesso vale per MediaWorld, in quanto anche in questo caso il prezzo è pari a 1.976 euro.