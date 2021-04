Unieuro: 800 Euro di sconto su un TV Samsung QLED da 55 pollici

Nell'ambito dell'ultimo volantino di Unieuro, la catena di distribuzione propone uno sconto di 800 Euro su un TV QLED di Samsung, su cui è possibile risparmiare il 40% rispetto al prezzo di listino. Vediamo di quale si tratta e le caratteristiche tecniche.

Il QE55Q90TAT da 55 pollici può essere acquistato a 1199 Euro, appunto 800 Euro in meno rispetto ai 1999 Euro. Tramite la scheda prodotto è possibile anche aggiungere l'assistenza extra da 36 mesi, spuntando la casella, e pagando un sovrapprezzo di 159,99 Euro. Unieuro garantisce la consegna a asa gratuita ed il ritiro contestuale in negozio a costo zero.

Il televisore, ovviamente, dispone di un pannello 4K Ultra HD con risoluzione di 3840x2160 pixel, ed è dotato anche dei sintonizzatori DVB-T2 e DVB-S2. Presente anche la tecnologia di retroilluminazione Direct Full Array+ con controllo preciso di ogni zona per neri profondi e bianchi brillanti.

Questa promozione rientra nel volantino "Gli Sconti Che Sognavi" che sarà attivo fino a domenica 25 Aprile 2021 sia nei negozi che online, e permette anche di godere del tasso zero in dieci mesi per il pagamento a rate in dieci mensilità con tan e taeg 0%. La promozione sul TV è valida anche nei negozi ed è compatibile con il bonus TV da 50 Euro.