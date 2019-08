Unieuro, via agli Acer School Days: offerte valide fino al 31 Agosto

Unieuro, in occasione del ritorno a scuola e le università, ha lanciato un nuovo volantino, composto da poco più di dieci prodotti Acer, in cui propone a prezzi scontati notebook, PC Desktop, all-in-one e periferiche per gli utenti.

L'Acer Aspire 5 con processore Intel Core i5-8265U, 8 gigabyte di RAM, hard disk da 1 terabyte ed SSD da 256 gigabyte, con schermo da 15,6 pollici e scheda grafica NVIDIA GeForce MX130, può essere acquistato a 599,99 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 799,99 Euro di listino.

Allo stesso prezzo troviamo anche l'Acer Swift 3 con la stessa CPU, ma con un SSD da 512 gigabyte e schermo da 14 pollici. In questo caso però il risparmio è di 300 Euro, rispetto agli 899,99 Euro precedenti.

Dal fronte dei PC Desktop, è presente l'Acer Aspire XC.330 con processore AMD A9 di settima generazione, 12GB di RAM, scheda grafica integrata AMD Radeon RS ed SSD da 256 gigabyte, il tutto a 429,99 Euro, rispetto ai 549 Euro di listino.

Tutti i prodotti in volantino sono comprensivi di Office 365 Professional in regalo.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.