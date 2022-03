Unieuro: acquista Samsung Galaxy S21 FE in offerta, ottieni tablet Galaxy Tab A8 gratis!

Il volantino “Fioriscono Gli Sconti” lanciato da Unieuro giusto due giorni fa si sta rivelando una occasione ghiotta per coloro che sono alla ricerca di smartphone in sconto: grazie a Samsung, infatti, acquistando Samsung Galaxy S21 FE in sconto otterrete anche un tablet in regalo. Proprio così, senza alcun costo aggiuntivo!

L’offerta abbinata è proposta proprio dal colosso sudcoreano in collaborazione con la catena di distribuzione, e consente a tutti i consumatori interessati di acquistare il dispositivo mobile Galaxy S21 FE 5G a 679 Euro al posto di 927,90 Euro ottenendo contemporaneamente Galaxy Tab A8 senza pagare quote extra.

Lo smartphone in sé si presenta con chipset Qualcomm Snapdragon 888 da 2,84 GHz di frequenza massima, 6 GB di RAM, 128 GB di archiviazione interna, batteria da 4.500 mAh e un display Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici con refresh rate di 120Hz e risoluzione pari a 2340 x 1080 pixel. Il comparto fotocamera, invece, si compone di un singolo sensore frontale da 32 MP e tripla fotocamera posteriore (12 MP + 12 MP + 8 MP). Si segnala, inoltre, la compatibilità con il 5G.

Ad accompagnarlo fino al 3 aprile 2022 ci sarà quindi il tablet Samsung Galaxy Tab A8 che si presenta con schermo TFT LCD da 10,5 pollici, batteria da 7.040 mAh, chipset Unisoc T618 da 1,8 GHz di clock e due fotocamere da 8 MP posteriore e 5 MP frontale. Non sono segnalate nella promozione le specifiche lato memoria.

L’iniziativa in questione, tra l’altro, è valida anche nella versione bundle con Samsung Galaxy Z Flip3 5G.