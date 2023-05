Unieuro: l'acquisto del notebook MSI RTX 4050 in offerta vi fa volare in Europa

Non sono disponibili solamente sconti Unieuro su TV Sony e Samsung. Infatti, la popolare catena ha lanciato un ampio numero di iniziative promozionali in ambito Tech. A tal proposito, se volete unire il clima gaming a quello delle ferie, potrebbe interessarvi approfondire quanto proposto relativamente a un notebook di MSI con GPU RTX 4050.

Più precisamente, il modello MSI Gaming GF63 12VE-053IT Thin viene ora venduto a un costo di 1.399 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, usualmente il prezzo del portatile ammonterebbe a 1.699 euro. Ciò a cui si fa riferimento è insomma un possibile risparmio del 17%.

A conti fatti, risulta quindi possibile usufruire di uno sconto di 300 euro. Non male dunque per chi è alla ricerca di un notebook da gaming di questo tipo, anche se in passato c'erano già state offerte simili. Ciò che si aggiunge al tutto è però la possibilità di ottenere in omaggio biglietti aerei. Infatti, l'iniziativa promozionale rientra nel volantino Unieuro di maggio 2023, che recita: "Ogni 299€ di spesa hai in regalo un volo andata e ritorno in Europa, fino a un massimo di tre voli". Il tutto sarà valido fino al 25 maggio 2023 e potreste volervi informare per bene in merito all'iniziativa anche direttamente mediante il portale ufficiale di Unieuro.

In ogni caso, la scheda tecnica di MSI Gaming GF63 12VE-053IT Thin comprende, andando oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050, un processore Intel Core i7-12650H, 16GB di RAM e 1TB di SSD. Lo schermo ha diagonale di 15,6 pollici e risoluzione Full HD, mentre il sistema operativo è Windows 11 Home. Non manca per il resto il supporto al Wi-Fi 6.