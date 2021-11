Unieuro aggiorna l'app per iOS, ma la sorpresa è nel changelog

Ricordate la pubblicità su Facebook della lavatrice di Unieuro? Il social media manager della catena di distribuzione era diventato un vero e proprio mito del web, ed è tornato sotto mentite spoglie, nel changelog dell'app per iOS.

Il client ufficiale di Unieuro si è infatti aggiornato di recente, ed aprendo l'App Store è possibile effettuare il download della nuova build. Tuttavia, non tutti avranno notato una sorpresa nel changelog, dove gli sviluppatori sono soliti inserire e spiegare le novità e modifiche introdotte.

Come mostriamo nello screenshot in calce, la spiegazione è tutta un programma: "Ora, io non voglio dirti cosa devi fare perché comunque non sono tua madre tuo padre tuo zio tuo nonno tuo caselibriautoviaggifoglidigiornale. Però ecco, se hai aggiornato l'app l'altra volta hai visto che quando ti propongo di farlo non lo dico tanto per. Ecco, abbiamo aggiunto altre cose all'app (faccio come i ricchi, che usano il plurale, ma in realtà sono stati i programmacose) e funziona dapa, che è diminutivo per dire "da paura" (e però spiegandotelo ho scritto tipo il triplo vabbè). Allora siamo d'accordo? Facciamo che tu fai tap su "aggiorna" io ti do l'app più bella del mondo con ali aggiornamenti e la UXqualcosa mialiori del mondo e da me in ufficio pensano che sono capace di scrivere roba che convince persone? Ti preeeeeeeego cià riso tivibì nankurunaisa".

Sul web i messaggi e gli screenshot sono diventati virali. Nel frattempo, approfittiamo per ricordarvi che oggi Unieuro propone lo sconto IVA.