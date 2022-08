Unieuro, altra settimana di grandi offerte: fino 60% in meno su molti prodotti elettronica

Ormai i nostri lettori più fedeli saranno abituati al consueto aggiornamento settimanale delle Offerte Solo Online da Unieuro, le quali resteranno disponibili fino al 4 settembre prossimo. Come da nostra tradizione, pertanto, eccovi i migliori sconti del momento da Unieuro su TV e altri dispositivi d’elettronica e informatica.

Partiamo proprio dai televisori, in primis dai modelli firmati Samsung: lo smart TV Samsung UE43AU7170 della gamma Crystal UHD è disponibile a 349,90 euro al posto di 479,90 euro, ovverosia al 27% in meno rispetto al listino. Altrimenti potete trovare la variante Samsung UE50AU8070 a 439,90 euro anziché 679,90 euro, la cui differenza chiave è nella diagonale del pannello pari a 50 pollici. Infine, il modello speciale Samsung The Frame 32LS03TC da 32” costa 299,90 euro anziché 569,89 euro ed è possibile selezionare la cornice in abbinata.

Se invece preferite modelli del 2022, Unieuro rilancia i TV Sony BRAVIA KD-43X72K a 599,90 euro; Sony KD-43X81K a 749,90 euro; e il modello OLED Sony XR-55A80K a 1.899 euro al posto di 2.099 euro. Insomma, non mancano anche ottimi sconti su Android TV e Google TV lanciati nel corso dell’anno corrente.

Avete già un televisore ma volete più funzionalità smart accessibili con estrema comodità? Allora da Unieuro potete acquistare Amazon Fire TV Stick Lite a 19,99 euro; Fire TV Stick 2021 a 24,99 euro; o ancora, Fire TV Stick 4K a 34,99 euro. Ultima offerta che segnaliamo in questa pagina riguarda il fitness tracker Xiaomi Mi Smart Band 5, venduto a 19,99 euro al posto di 39,99 euro.

