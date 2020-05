Unieuro, Amazon e TIM: LG G8s ThinQ, top di gamma del 2019, a meno di 300 euro

Il campo smartphone è sconfinato e spesso gli utenti hanno esigenze diverse. Ad esempio, c'è chi aspetta il calo di prezzo dei top di gamma dell'anno precedente per portarsi a casa un dispositivo ancora prestante a un costo "contenuto". D'altronde, se non si hanno esigenze particolari, questo può essere un buon modo per risparmiare.

Ebbene, l'offerta avviata in questi giorni dalla nota catena Unieuro potrebbe fare gola a questa tipologia di utenti. Infatti, lo smartphone LG G8s ThinQ, un top di gamma uscito nel 2019, viene venduto a 419 euro (al posto di 769,90 euro, sconto del 45%, si risparmiano 350,90 euro). Insomma, la promozione è interessante e potrebbe essere l'occasione giusta per portarsi a casa un dispositivo che risulta ancora prestante.

Nel frattempo, lo stesso smartphone è stato scontato ancora di più su Amazon Italia, dato che è arrivato a costare 325 euro tramite rivenditori (il modello dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna).

Ma non è finita qui: TIM Retail, la catena di negozi che fa parte del gruppo TIM, ha avviato un'offerta ancora più "aggressiva", vendendo lo smartphone a 299,00 euro (consegna a casa gratuita oppure ritiro in negozio).

Attenzione: in quest'ultimo caso, il prodotto non è esattamente nuovo, dato che è stato semplicemente esposto nelle vetrine di un negozio, senza però mai essere utilizzato. Possiamo, dunque, considerarlo, come fa la stessa TIM, come "nuovo" (c'è anche la garanzia 24 mesi). Tuttavia, se volete un consiglio, potrebbe valere la pena spendere quei 25 euro in più per prenderlo totalmente nuovo da Amazon.

Insomma, questa "guerra all'ultimo sconto" non può che andare a favore degli utenti, che possono portarsi a casa un flagship dello scorso anno al prezzo di un medio gamma. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di quello smartphone che nel 2019 aveva fatto parlare di sé per via dei controlli tramite "imposizione delle mani", una funzionalità non esattamente riuscita, come potete leggere nella nostra recensione di LG G8s ThinQ. Tuttavia, le "gesture aeree" sono chiaramente una feature secondaria e si possono tranquillamente disattivare.

Per il resto, siamo dinanzi a uno smartphone pensato per competere con i top di gamma del 2019, quindi troviamo delle buone prestazioni (processore Qualcomm Snapdragon 855), un'ottima solidità costruttiva (certificazione IP68 e standard MIL-STDD-810G), un completo reparto connettività (USB Type-C 3.1, jack audio per le cuffie, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, ricarica wireless a 10W), un ottimo comparto audio e un buon display. Scarseggia invece l'autonomia, ma, visto il calo di prezzo, una certa tipologia di utente potrebbe chiudere un occhio.