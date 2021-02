Unieuro, Android TV 4K DVB-T2 in offerta esclusiva: risparmio del 20%

Dopo aver abbassato il prezzo di Xiaomi Mi Band 5, Unieuro torna a lanciare promozioni in ambito tech. Questa volta ci spostiamo tuttavia nel mondo dei televisori, dato che il prodotto messo in offerta in esclusiva dalla nota catena è un Android TV 4K.

In particolare, il televisore Hitachi 50HAK6151 viene venduto a un prezzo di 379 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando al sito Web della nota catena, solitamente il costo del prodotto sarebbe pari a 479 euro, dunque si tratta di uno sconto del 20%, ovvero di 100 euro. Potrebbe dunque trattarsi di un'occasione interessante per chi sta cercando un nuovo TV, anche in vista delle novità in termini di digitale terrestre.

Vi ricordiamo infatti che siamo dinanzi a un televisore con schermo da 50 pollici che dispone di risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Sono ovviamente supportati gli standard DVB-T2 e DVB-S2 e non mancano le classiche funzionalità smart che ci si aspettano da un prodotto di questo tipo. Infatti, il sistema operativo è Android TV.

Trattandosi di un prodotto in esclusiva Unieuro, risulta difficile trovare questo specifico modello su altri lidi: un altro motivo per cui l'offerta lanciata dalla nota catena potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.