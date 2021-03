Unieuro, Android TV DVB-T2 con Netflix in promozione a meno di 180 euro

Dopo aver trattato lo sconto relativo a un TV Sony 4K, torniamo a dare un'occhiata a quanto proposto da Unieuro in ambito tecnologico. Infatti, la nota catena ha avviato una promozione legata a uno Smart TV che dispone del supporto a Netflix.

In particolare, il modello SABA SA24S46A9 viene venduto a 179 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. In quest'ultimo portale si può leggere che, prima dell'offerta, il costo del televisore era di 199,90 euro. In parole povere, siamo dinanzi a uno sconto del 10%, ovvero di 20,90 euro. In ogni caso, tenete bene a mente il fatto che si tratta di un dispositivo che rientra già di suo nella fascia bassa del mercato. Il prodotto risulta dunque interessante anche per via del fatto che in genere è difficile trovare un modello di questo tipo a tale prezzo, specialmente in una delle principali catene relative al territorio nostrano.

Ricordiamo infatti che si tratta di uno Smart TV che monta un pannello da 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Il sistema operativo è Android e il televisore è dunque compatibile con le principali applicazioni smart, Netflix compreso. Immancabile inoltre il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Insomma, se cercate un prodotto economico e avete poche esigenze in tal senso, l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe fare al caso vostro.

In ogni caso, non siamo riusciti a trovare questo modello sul portale ufficiale di MediaWorld. Inoltre, il prodotto risulta non disponibile su Amazon Italia.