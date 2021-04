Unieuro, Android TV DVB-T2 in offerta sotto i 200 euro con sconto extra

Il mondo del digitale terrestre si sta evolvendo, così come quello dei televisori "intelligenti". Questo significa che anche coloro che non hanno mai avuto uno Smart TV potrebbero voler dare un'occhiata a quanto proposto, magari senza spendere troppo. Arriva in questo contesto un'offerta di Unieuro relativa a un Android TV low cost.

Più precisamente, United LED32HS72A9 viene venduto a 199 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Già così si tratterebbe di uno sconto del 17%, ovvero di 40,90 euro, dato che in precedenza il prezzo del televisore era di 239,90 euro, ma non è finita qui. Infatti, il prodotto rientra anche nell'iniziativa che permette di ottenere un 5% di sconto extra. In parole povere, aggiungendo il televisore al carrello, il prezzo finale diventa 189,05 euro, per uno sconto totale di 50,85 euro.

Il televisore dispone di un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Il sistema operativo è Android, quindi non mancano le classiche funzionalità smart di base. Per il resto, risulta ovviamente presente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2. Se non siete molto informati in merito a quest'ultimo, consigliamo di dare un'occhiata all'approfondimento dedicato.

Per il resto, Amazon Italia vende questo specifico modello a 249,99 euro tramite rivenditori. Non siamo invece riusciti a trovare il televisore sul portale ufficiale di MediaWorld. Insomma, la proposta di Unieuro potrebbe risultare interessante per un certo tipo di utente.