Unieuro, Android TV DVB-T2 in offerta esclusiva sotto i 180 euro

Dopo aver lanciato vari sconti relativi a televisori a marchio Samsung, Unieuro torna a proporre altre promozioni legate a questo mondo. Infatti, al centro di un'offerta della nota catena c'è un Android TV che supporta lo standard DVB-T2.

Più precisamente, il modello Hitachi 24HAE2252 viene venduto al costo di 179 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, in genere il prezzo del prodotto sarebbe pari a 199,99 euro, dunque siamo dinanzi a un possibile risparmio del 10%, ovvero di 20,99 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore particolarmente economico.

Dal sito Web ufficiale di Unieuro apprendiamo che questo modello dispone di un pannello da 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel), nonché che il sistema operativo è Android, quindi sono presenti le funzionalità smart di base. Immancabile inoltre il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Non si tratta certamente di un televisore all'ultimo grido, ma potrebbe rappresentare una buona soluzione per coloro che vogliono acquistare, senza troppe pretese, questo tipo di prodotto (o magari per chi cerca semplicemente un televisore "secondario").

Per il resto, trattandosi di un'esclusiva Unieuro, non siamo chiaramente riusciti a trovare questo specifico prodotto né sul portale ufficiale di Amazon Italia né su quello di MediaWorld.