Unieuro, Android TV DVB-T2 Sony 4K in sconto a 150 euro in meno del solito

Non ci sono solamente tablet per la didattica a distanza (DAD) in sconto in questi giorni da Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato anche parecchie altre promozioni. Tra queste, troviamo un'offerta relativa a un Android TV di Sony con risoluzione 4K.

Più precisamente, il modello Sony KD-43XH81 viene proposto a un prezzo di 649 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, precedentemente il costo del prodotto era di 799 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio del 18%, ovvero di 150 euro. Potrebbe dunque trattarsi di un'occasione interessante per chi sta cercando un televisore di questa fascia.

Siamo infatti dinanzi a un modello del 2020, che monta un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Il sistema operativo è Android, quindi non mancano le classiche funzionalità smart che ci si aspettano da un prodotto di questo tipo. Inoltre, ovviamente è presente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Per il resto, analizzando quanto proposto online dagli altri principali store che vendono prodotti tecnologici in Italia, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia. Insomma, l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe fare gola a qualcuno.