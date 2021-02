Unieuro, Android TV OLED Sony 4K in sconto di 550 euro: MediaWorld rilancia

Dopo aver trattato l'iniziativa "LG Days", "torniamo" da Unieuro per via di un'altra promozione legata a un televisore. Più precisamente, lo sconto è relativo a un Android TV OLED di Sony.

Infatti, il modello Sony KD-65AG9 viene venduto a un prezzo pari a 2699 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale della nota catena, in precedenza il costo del televisore era fissato a 3249 euro. Questo significa che si tratta di uno sconto del 16%, ovvero di 550 euro. Ricordiamo che si sta facendo riferimento a un televisore che dispone di un pannello da 65 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Il sistema operativo è Android TV e non manca ovviamente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, analizzando le altre offerte relative al prodotto presenti online, abbiamo notato che MediaWorld propone il televisore a 2599 euro, ovvero 100 euro in meno rispetto a Unieuro. Per il resto, i rivenditori di Amazon Italia vendono il dispositivo a 2579 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per chi sta cercando un televisore di una certa fascia di prezzo.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, potete approfondire il modello coinvolto mediante la nostra recensione di Sony AG9 (uscita a marzo 2020).