Unieuro, Android TV Sony 4K in offerta al 31% in meno del solito

In seguito all'annuncio dei "Samsung Dream Days", torniamo a trattare le promozioni tech lanciate da Unieuro. Infatti, la nota catena ha avviato un'offerta relativa a un Android TV di Sony con risoluzione 4K.

In particolare, il modello Sony KE-65XH81 viene proposto a un prezzo pari a 799,90 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, il costo del prodotto in precedenza era di 1169 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio del 31%, ovvero di 369,10 euro.

Ricordiamo che il televisore coinvolto dispone di un pannello con diagonale di 65 pollici, nonché risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Il sistema operativo è Android, dunque non mancano tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un prodotto di questo tipo. Immancabile inoltre il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2, che fanno riferimento alle novità in termini di satellitare e digitale terrestre.

Per il resto, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online che vendono televisori e prodotti tecnologici in generale, abbiamo notato che questo specifico modello non compare né sul sito Web ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia. Insomma, l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe risultare interessante per chi sta cercando un TV di questo tipo.