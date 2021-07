Unieuro, Android TV Sony BRAVIA DVB-T2 2021 in offerta sotto i 400 euro

Non sono attivi solamente sconti legati a soundbar da Unieuro in queste ore. Infatti, la nota catena ha avviato anche una promozione relativa a un televisore Sony BRAVIA uscito nel 2021.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Sony BRAVIA KD-32W800 viene venduto a un prezzo pari a 393 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che il costo del televisore in genere sarebbe di 449,90 euro. In parole povere, già così si tratterebbe di uno sconto del 12%, ovvero di 56,90 euro. Tuttavia, non è finita qui, dato che il prodotto rientra nell'iniziativa che permette di ottenere un ulteriore risparmio del 5% direttamente in carrello. Questo significa che il prezzo finale diventa 373,35 euro, per uno sconto totale di 76,55 euro.

In ogni caso, il televisore coinvolto dispone del sistema operativo Android, quindi non mancano le classiche funzionalità smart. Tuttavia, il pannello da 32 pollici ha risoluzione HD (1366 x 768 pixel), quindi si tratta di un modello adatto a chi sta cercando uno Smart TV senza troppe esigenze da questo punto di vista. Per il resto, non manca chiaramente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2, in vista delle prossime novità in termini di digitale terrestre.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online relativamente a questo specifico modello, siamo venuti a conoscenza del fatto che Amazon Italia propone il televisore a 393 euro con ulteriore sconto di 19,65 euro al check-out. Il prezzo scende, dunque, anche in questo caso a 373,35 euro. Per quel che riguarda, invece, MediaWorld, il prodotto viene venduto a 393 euro.