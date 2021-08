Unieuro, Android TV TCL 4K HDR in offerta al 42% in meno del solito

Non c'è solamente Amazon a lanciare promozioni in questo fine agosto 2021, dato che anche le altre catene si stanno "sbizzarrendo" per quel che riguarda le offerte tech. In questo contesto, Unieuro ha messo in sconto un televisore 4K HDR di TCL con OS Android.

Più precisamente, il modello TCL 55P715 viene venduto a un prezzo pari a 399,90 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 699,90 euro, quindi si tratta di uno sconto del 42%, ovvero di 300 euro. In ogni caso, la promozione rientra nel volantino "Back To School", che rimarrà attivo fino al 31 agosto 2021. Per quel che riguarda, invece, il bonus TV, potete fare riferimento all'apposita pagina del sito Web ufficiale di Unieuro per maggiori informazioni.

In ogni caso, il televisore coinvolto dispone di un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K, nonché di 3 porte HDMI. Il sistema operativo è Android, dunque non mancano tutte le classiche funzionalità smart. Inoltre, nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: chiaramente sono supportati gli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Potrebbe dunque trattarsi di un'occasione interessante per un certo tipo di utente, anche in virtù del fatto che il prodotto non compare sul portale ufficiale di MediaWorld, mentre i rivenditori di Amazon Italia vendono questo modello a partire da 539,99 euro.