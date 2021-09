Unieuro annuncia i Dyson Days: in arrivo quattro giorni di grandi opportunità

Mentre continua lo Speciale Switch off di Unieuro, di cui abbiamo avuto modo di parlare ieri e che consente acquistare a prezzo ridotto decoder, TV e dongle in vista del passaggio al nuovo digitale terrestre, la catena di distribuzione annuncia i “Dyson Technology Days”, quattro giorni che prenderanno il via il 1 Ottobre.

Come leggiamo nellapagina dei Dyson Days di Unieuro, gli utenti avranno la possibilità di godere di quattro giorni di grandi opportunità dedicate al meglio della tecnologia Dyson.

Sono presenti riferimenti ad aspirapolveri senza filo, robot aspirapolvere, prodotti per il trattamento dell’aria e purificazione e per la cura dei capelli.

Non è chiaro se saranno proposti sconti o analogamente a quanto avvenuto in passato in altre circostanze, Unieuro darà agli utenti interessati la possibilità di essere seguiti dagli esperti Dyson durante le fasi d’acquisto e scelta dei prodotti.

