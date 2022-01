Unieuro annuncia i Dyson Technology Days: 4 giorni di grandi opportunità

Piacevole sorpresa in giornata odierna sul sito di Unieuro. La catena di distribuzione d'elettronica infatti ha annunciato i Dyson Technology Days, vale a dire quattro giorni in cui gli utenti avranno la possibilità di godere del meglio della tecnologia Dyson.

La pagina dedicata è disponibile attraverso questo indirizzo ma non specifica di cosa si tratti: resta da capire se gli utenti si troveranno di fronte sconti, promozioni o altro.

Sono indicate però le categorie di prodotti che andranno a comporre i Dyson Technology Days: aspirapolveri senza filo, robot aspirapolvere, trattamento aria e purificazione, e cura dei capelli.

Il via è previsto tra due giorni, ma nel frattempo gli utenti possono già parlare con un esperto Dyson cliccando sul popup che compare in basso a destra, il quale consente di discutere con un rappresentante della casa inglese su ciò di cui si necessita. L'esperto Dyson infatti è in grado di aiutarvi nella scelta del prodotto più adatto alle vostre esigenze, e potrebbe darvi una mano anche con la configurazione.

Ovviamente, come sempre seguiremo l'evento in questione su queste pagine: nel frattempo però potete già sintonizzare gli orologi perchè i Dyson Technology Days sono vicini e prenderanno il via il 28 Gennaio 2022 sul sito web ufficiale di Unieuro.