Unieuro annuncia i Dyson Technology Days: 5 giorni di grande opportunità Dyson

Non c'è solo il No Iva Show di Unieuro. La catena di distribuzione quest'oggi ha anche annunciato l'imminente arrivo dei Dyson Technology Days, che saranno attivi da domani 21 Maggio 2022.

Come si può leggere direttamente nella pagina dedicata ai Dyson Technology Days, i cinque giorni porteranno con loro "grandi opportunità dedicate al meglio della tecnologia Dyson", ma chiaramente Unieuro non ha fornito alcuna informazione su cosa verrà proposto. Resta da capire se qualcuno dei dispositivi e prodotti Dyson potrà essere acquistato a prezzo ridotto, oppure se si tratterà solo di vantaggi in termini di esperienza d'acquisto con un esperto Dyson che guiderà gli utenti nel processo di scelta dei prodotti.

Nella stessa pagina si fa riferimento ad aspirapolveri senza filo, robot aspirapolvere, prodotti per il trattamento dell'aria ed altro.

Ovviamente, vi invitiamo a restare su queste pagine per non perdervi nemmeno uno dei Dyson Technology Days.

Ricordiamo che in giornata odierna anche Mediaworld ha lanciato il nuovo extra sconto sui TV del 20% su tutti i modelli con importo superiore ai 599 Euro. Anche quest'ultima iniziativa promozionale scadrà il 22 Maggio 2022. Insomma, si preannuncia un weekend davvero molto movimentato per coloro che sono alla ricerca di buone occasioni su prodotti hi-tech e d'elettronica ed informatica.