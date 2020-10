Unieuro anticipa l'Amazon Prime Day con il Sottocosto: oltre 100 prodotti in offerta

In attesa di scoprire cosa ha in sebo per noi Amazon con il Prime Day 2020, Unieuro ha lanciato oggi il nuovo Sottocosto, che sarà valido fino al prossimo 18 Ottobre e proporrà sconti su 135 prodotti, tra cui figurano ovviamente anche smartphone, TV e dispositivi hi-tech.

Tra gli smartphone partiamo dall’offerta sull’iPhone 11 da 128GB, che viene proposto a 749 Euro dagli 890,35 Euro di listino, mentre l’iPhone SE sempre da 128GB passa a 469 Euro, per un risparmio del 14%.

Per quanto riguarda gli altri smartphone, invece, il Galaxy S10 Lite è disponibile a 399 Euro, mentre il Galaxy S20+ 5G a 699 Euro, 500 Euro in meno dai 1129 Euro di listino. In sconto anche lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro da 128GB, a 199,90 Euro.

In lista non mancano gli smartwatch: l’Apple Watch SE da 44mm viene proposto a 329,90 Euro, mentre la variante da 40mm a 299,90 Euro. In sconto però troviamo anche Huawei Watch GT 2 a 139,90 Euro ed il Galaxy Watch Active da 40mm a 149,90 Euro.

Unieuro propone in sconto a 1499 Euro l’LG OLED55VX6LA da 55 pollici. Interessanti anche gli sconti sui QLED di Samsung: il QE55Q80TAT da 55 pollici a 999 Euro ed il QE65Q90TAT da 65 pollici a 1699 Euro, il 32% in meno dai 2499 Euro.

La lista completa dei prodotti è disponibile a questo indirizzo.