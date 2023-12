Unieuro 'Anticipa il Natale': nuovo volantino fino al 6 Dicembre

Con la scadenza della precedente iniziativa promozionale, Unieuro lancia in giornata oggi il nuovo volantino che “Anticipa il Natale” e che fino al 6 Dicembre 2023 propone una serie di sconti molto interessanti.

iPhone 15 da 128 gigabyte è disponibile ad 899 Euro, dai 979 Euro di listino, mentre Apple Watch SE GPS Only nella variante con cassa da 44mm in alluminio è disponibile a 249 Euro, in calo dai 319 Euro imposti dal produttore.

Il TV LG NanoCell NANO75 da 43 pollici viene proposto a 399 Euro, con un risparmio consistente se si tiene conto che costa 649,90 euro di listino. Il Samsung QE555Q60CAUXZT da 55 pollici è invece disponibile a 649,90 Euro: lo sconto è di 400 Euro rispetto ai 1049 Euro previsti dal produttore.

In sconto anche lo Xiaomi Redmi Pad SE da 128 gigabyte, che passa a 169,99 Euro, in calo rispetto al prezzo consigliato di 219,90 Euro imposti dal produttore.

Tra i PC, segnaliamo l’ASUS F1504ZA nella variante con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i7-1255U ed 8GB di RAM a 599,90 Euro, rispetto ai 929 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo. Per tutti i dettagli sulla spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.