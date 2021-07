Unieuro, Apple AirPods Pro scontati del 25%: c'è anche un'offerta di Amazon

Dopo aver trattato le promozioni legate a un televisore Sony BRAVIA, torniamo a dare un'occhiata alle offerte di Unieuro in campo tecnologico. Tra queste, troviamo uno sconto relativo agli auricolari Apple AirPods Pro.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il prezzo a cui viene proposto il prodotto è pari a 209 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, solitamente il costo degli auricolari sarebbe di 279 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio del 25%, ovvero di 70 euro. Insomma, potrebbe risultare un'occasione interessante per un certo tipo di utente, nonostante ultimamente siano emersi dei rumor relativi al presunto arrivo degli AirPods Pro 2. I più attenti tra di voi si ricorderanno inoltre del fatto che MediaWorld aveva lanciato un'offerta simile qualche giorno fa, ma chi si è perso le precedenti promozioni potrebbe ritenere interessante l'offerta lanciata da Unieuro.

In ogni caso, la nota catena non è l'unica ad aver deciso di scontare a questo prezzo il prodotto. Infatti, anche MediaWorld ha lanciato uno sconto legato agli auricolari, proponendo questi ultimi a 209 euro. Inoltre, lo stesso ha fatto Amazon Italia, in quanto anche in questo caso il costo è di 209 euro (non si passa per rivenditori e il risparmio è del 25%).