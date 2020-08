Unieuro, Apple AirPods Pro in super sconto, ma Amazon rilancia

Unieuro in questi giorni sta lanciando molte offerte. Dopo quella relativa a Samsung Galaxy Note10 Lite, ci spostiamo dal campo degli smartphone a quello degli auricolari. Infatti, la nota catena ha lanciato uno sconto interessante sugli Apple AirPods Pro.

Infatti, questi ultimi vengono venduti a 199 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo, in precedenza il prezzo era pari a 279 euro, quindi già così si tratta di un possibile risparmio di 80 euro. Tuttavia, non è finita qui: in questi giorni è attiva un'iniziativa che permette di ottenere un 5% di sconto extra e gli Apple AirPods Pro rientrano in questa promozione. In parole povere, basta aggiungere il prodotto al carrello e il prezzo finale diventa 189,05 euro. Questo significa che lo sconto totale è pari a 89,95 euro.

In ogni caso, si tratta di uno sconto interessante, ma dovete sapere che Amazon ha "rilanciato". Infatti, il sito ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, ovviamente nella sua versione italiana, offre gli AirPods Pro a un prezzo di 189,04 euro (viene applicato uno sconto di 9,96 euro al check-out, il prezzo iniziale è di 199 euro). Sì, avete capito bene: Amazon supera Unieuro di un centesimo. Insomma, la "battaglia all'ultimo sconto" si sta facendo più agguerrita che mai.

In ogni caso, sappiamo che ci sono delle persone che preferiscono comprare da catene come Unieuro piuttosto che da Amazon (magari per la possibilità di ritirare il prodotto in negozio o altre motivazioni). Non sembra infatti essere un caso che gli AirPods Pro risultino attualmente tra i prodotti più venduti da Unieuro (vedere il box "I più venduti" sul sito ufficiale). Insomma, è utile segnalarvi anche la promozione della succitata catena, oltre che a quella di Amazon di cui avevamo già parlato.

Per il resto, vi segnaliamo che anche MediaWorld ha scontato gli AirPods Pro. Infatti, il prezzo è di 199,99 euro sul portale ufficiale. Insomma, sembra essere in linea generale un buon periodo per portarsi a casa questi auricolari.