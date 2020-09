Unieuro, Apple AirPort Time Capsule 2TB in offerta a 139 euro in meno

In seguito all'offerta su un TV Samsung 4K di qualche giorno fa, "torniamo" da Unieuro per via di una nuova promozione che coinvolge un prodotto di Apple. Più precisamente, la nota catena ha scontato Apple AirPort Time Capsule da 2TB.

In particolare, il succitato disco rigido esterno wireless viene venduto a un prezzo pari a 199 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo sito Web, il prezzo di listino è pari 329 euro, quindi già così si sta parlando di un possibile risparmio di 130 euro. Tuttavia, questo prodotto rientra anche nell'iniziativa che permette di ottenere un 5% di sconto extra, quindi basta aggiungere Apple AirPort Time Capsule al carrello per far scendere il prezzo finale a 189,05 euro, per un risparmio totale pari a 139,95 euro.

Dando un'occhiata alle altre proposte presenti online in merito a questo prodotto, abbiamo notato che si tratta di un dispositivo difficile da trovare sul mercato. Infatti, su Amazon Italia risulta non disponibile. Inoltre, il prodotto non sembra essere in vendita nemmeno sul portale ufficiale di Apple. Dovete infatti sapere che a fine 2018 l'azienda di Cupertino ha smantellato la divisione che si occupava della gamma di prodotti AirPort, quindi probabilmente quelle in vendita da Unieuro sono tra le ultime scorte rimaste. Insomma, potrebbe trattarsi di un'offerta interessante per una certa tipologia di utente.