Unieuro, al via gli Apple Autumn Days: prodotti Apple in sconto fino al 22 Ottobre

Al fianco degli altri volantini già attivi, Unieuro propone dalla giornata di oggi gli Apple Autumn Days, l’iniziativa promozionale che fino al 22 Ottobre 2023 permette di acquistare a prezzo ridotto tantissimi dispositivi a marchio Apple.

Apple Watch SE GPS Only nella variante con cassa da 40mm viene proposto a 249 Euro, il 19% in meno dai 309 Euro di listino, mentre il modello da 44mm è disponibile a 279 Euro, con un risparmio di 70 Euro dai 349 Euro di listino.

In sconto troviamo anche iPhone 12 da 128 gigabyte, a 649 Euro, 50 Euro in meno dai 699 Euro di listino, mentre iPhone 15 Pro da 128 gigabyte resta a 1239 Euro. L**’iPhone 14 Plus da 128 gigabyte** invece viene proposto a 929 Euro, dai 979 Euro di listino.

Per quanto concerne gli iPad, invece, l’iPad Air da 10,9 pollici WiFi Only da 64 gigabyte è disponibile in offerta a 669 Euro, dai 789 Euro di listino.

Il MacBook Air da 13 pollici con M2, 8GB di RAM e 256GB di storage invece viene proposto a 1199 Euro, dai 1349 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.