Unieuro, Apple iPhone SE 2020 inizia a calare seriamente di prezzo

Dopo aver scontato Samsung Galaxy S20 FE, Unieuro è tornata a proporre promozioni interessanti per quanto riguarda i dispositivi mobili. Infatti, la nota catena ha messo in offerta lo smartphone Apple iPhone SE 2020, che sta iniziando a calare seriamente di prezzo.

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che lo smartphone era stato scontato anche a fine agosto 2020. In quell'occasione, la variante di iPhone SE 2020 con 128GB di memoria interna veniva venduta a 529 euro da MediaWorld e Amazon Italia. Erano le prime offerte sul dispositivo e lo sconto non era poi così marcato, dato che il prezzo di questo modello solitamente sarebbe di 559 euro.

In ogni caso, ora la situazione è cambiata, dato che negli scorsi giorni Amazon ha lanciato uno sconto interessante, abbassando il prezzo di questa variante a 469 euro. Unieuro non è di certo rimasta a guardare, dato che ora iPhone SE 2020 (128GB) viene venduto proprio a 469 euro tramite il portale ufficiale della nota catena, per un possibile risparmio di 90 euro. Le colorazioni messe in offerta da Unieuro sono quelle Bianco, Nero e (PRODUCT)RED. Da notare il fatto che, paradossalmente, la nota catena propone il modello da 64GB di iPhone SE 2020 a 488 euro (che diventa 463,60 euro all'aggiunta al carrello, grazie all'iniziativa del 5% di sconto extra), ovvero un prezzo molto vicino a quello attuale relativo al modello da 128GB.

Per il resto, anche MediaWorld non è rimasta a guardare, dato che il prezzo è pari a 469 euro sul suo portale ufficiale. Insomma, le promozioni attive online potrebbero fare gola a un certo tipo di utente. Se necessitate di ulteriori informazioni in merito al dispositivo, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di iPhone SE 2020.