Unieuro, via agli Apple Magic Days: tre giorni di super offerte solo online

In aggiunta alle offerte solo online di Unieuro, la catena di distribuzione lancia in giornata odierna anche gli Apple Magic Days che per tre tre giorni (fino alle 23:59 del 22 Febbraio 2023) propongono tante promozioni su un'ampia gamma di prodotti della Mela.

L'iPad di nona generazione da 10,2 pollici WiFi Only con 64 gigabyte di memoria interna è disponibile a 349 Euro, il 21% in meno rispetto ai 445,34 Euro di listino.

In offerta troviamo anche le AirPods con custodia di ricarica Lightning di terza generazione, a 179 Euro, il 14% in meno dai 209 Euro di listino, mentre le AirPods 2 passano a 119 Euro, i 25% in meno rispetto ai 159 Euro precedenti. Le AirPods Pro di seconda generazione invece sono disponibile a 249 Euro, il 16% in meno dai 299 Euro precedenti.

Apple Watch SE Gps Only con cassa da 44mm invece passa a 299 Euro, il 15% in meno rispetto ai 354,98 Euro precedenti.

In sconto troviamo anche diversi modelli di iPhone. L'iPhone 14 Pro nda 128 gigabyte infatti sono disponibili a 1259 Euro, il 5% in meno dai 1339 Euro di listino, mentre l'iPhone 14 Pro Max da 256 gigabyte passano a 1529 Euro, dai 1619 Euro di listino.

La lista completa delle promozioni può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.