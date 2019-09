Parte da Unieuro la Apple Special Week: sconti su iPhone, MacBook, iPad ed Apple Watch

Unieuro lancia oggi a sorpresa la Apple Special Week, che fino al 27 Settembre consentirà di acquistare a prezzi scontati tanti prodotti Apple, tra cui iPhone, MacBook, iPad ed Apple Watch. Vediamo insieme quali sono le offerte più convenienti proposte agli utenti.

iPhone Xr da 64 gigabyte può essere acquistato al prezzo di 659 Euro, il 10% in meno rispetto ai 739 Euro di listino. Lo smartphone è disponibile in varie colorazioni, e rappresenta un'ottima occasione per coloro che intendono acquistare un iPhone a prezzi accessibili.

E' disponibile anche iPhone 8 da 64 gigabyte, a 499 Euro rispetto ai 559 Euro di listino, mentre iPhone 7 da 32 gigabyte passa a 419 Euro dai precedenti 459 Euro. Tra gli sconti troviamo anche l'iPhone Xs Max da 256 gigabyte, a 1279 Euro, mentre iPhone Xs da 64 gigabyte passa a 979 Euro.

Per quanto riguarda gli iPad, l'Air con processore A10 e 128GB di memoria interna è disponibile a 349 Euro.

Il MacBook Air da 13,3 pollici con processore Intel Core i5, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 128GB può essere acquistato a 799 Euro, rispetto ai 1.129 Euro di listino. In sconto troviamo anche il MacBook Pro grigio con 8GB di RAM, SSD da 128GB e processore Intel Core i5 di ottava generazione, che è disponibile a 1.299 euro.

Per quanto riguarda Apple Watch, la Series 4 è disponibile a 399 Euro.