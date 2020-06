Unieuro: Apple Watch Series 3 a meno di 200 Euro per il Bastard Black Friday

Altro giro, altra promozione del Bastard Black Friday di Unieuro. Questa volta ci soffermiamo su una promozione proposta su un indossabile targato Apple, l'Apple Watch Series 3, che può essere acquistato a meno di 200 Euro grazie al nuovo volantino della catena di distribuzione.

L'Apple Watch Series 3, nello specifico, nella variante con cassa da 38mm GPS Only è disponibile a 199,90 Euro, il 16% in meno rispetto ai 239 Euro di listino, per un risparmio di 39,10 Euro.

Lo smartwatch della società di Cupertino è ovviamente compatibile solo con iOS (sebbene siano presenti metodi che permettono di collegarlo anche a smartphone Android), ed include anche un cardiofrequenzimetro per il monitoraggio del battito cardiaco a seconda delle proprie esigenze. E' presente anche un sistema anti-sedentarietà che ricorda di sgranchirsi le gambe per un minuto ogni ora, oltre all'applicazione di mindfullness che tiene in salute anche la mente, oltre che il corpo. A differenza di quanto avviene con Apple Watch Series 5, ovvero l'ultimo modello, non è presente l'elettrocardiogramma in quanto lo smartwatch non dispone degli elettrodi sulla corona laterale.

Il prezzo comunque è molto interessante e si aggiunge all'offerta sull'Huawei Watch GT di cui abbiamo parlato stamattina.

Unieuro garantisce anche la consegna a casa ed il ritiro in negozio gratuito.