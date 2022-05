Unieuro apre la settimana con le nuove offerte solo online: occhio a questi sconti!

Unieuro apre oggi la settimana con una serie di nuove promozioni valide solo online, che in questa nuova veste saranno attive fino al 15 Maggio 2022. Vediamo quali sono gli sconti più interessanti.

Le Airpods di seconda generazione, con custodia di ricarica Lightning, vengono proposte a 119 Euro, il 20% in meno rispetto ai 149,99 Euro di listino.

Tra gli smartphone segnaliamo la riduzione sul Samsung Galaxy A52s 5G a 289 Euro, il 38% in meno rispetto ai 469 Euro imposti dal produttore. Interessante, sempre fronte Samsung, anche lo sconto sul Galaxy Tab S6 Lite, che nella versione WiFi Only passa a 269,90 Euro, il 32% in meno rispetto ai 399,90 Euro di listino.

Non mancano le promozioni sugli indossabili: Xiaomi Mi Smart Band 5 passa a 19,99 Euro, il 50% in meno dai 39,99 Euro precedenti, mentre è interessante lo sconto su Apple Watch SE GPS Only con cassa da 40mm in alluminio, che viene proposto a 289 Euro, con un risparmio del 6% dai 309 Euro di listino.

Il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 256 gigabyte, invece, è disponibile a 979 Euro, il 15% in meno dai 1159 Euro precedenti.

Fronte TV, il Samsung Series 7 UE65TU7090U da 65 pollici viene proposto a 569 Euro, dai 749 Euro di listino, mentre il QE50Q60A da 50 pollici è disponibile a 549 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.