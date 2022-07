Unieuro apre la settimana con i nuovi sconti solo online, disponibili fino al 10 Luglio

Come da protocollo di lunedì, Unieuro rinnova oggi gli sconti solo online che fino al 10 Luglio 2022 permetteranno di godere di un’ampia gamma di offerte sui prodotti d’elettronica ed informatica.

Lo Xiaomi Mi Band 5 è disponibile a 19,99 Euro, il 50% in meno rispetto ai 39,99 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy Watch4 Classic può essere acquistato a 249,90 Euro, il 37% in meno rispetto ai 399,90 Euro imposti dal produttore. Interessante anche il Samsung Galaxy Watch4 da 44mm, a 219,90 Euro dai 299,90 Euro precedenti.

L’HP Chromebook x360, nella versione da 14 pollici con Intel Celeron e 4GB di RAM viene proposto a 299,90 Euro, il 25% in meno rispetto ai 399,90 Euro precedenti. Il Surface Laptop Go, invece, passa a 599,90 Euro nella variante da 12 pollici con Intel Core i5 ed SSD da 128 gigabyte, il 26% in meno rispetto agli 819 Euro di listino. L’HP Envy 14 da 14 pollici con Intel Core i5 ed SSD da 512 gigabyte invece viene proposto a 749,90 Euro, il 25% in meno dai 999,90 Euro precedenti. L’Asus VivoBook S14 da 14 pollici con i5 ed SSD da 512 gigabyte invece passa a 679,90 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.