Unieuro, Aprile si chiude con le nuove super offerte solo online da non prdere

Come di consueto ad inizio settimana, Unieuro lancia le nuove offerte solo online che questa volta chiudono il mese di Aprile 2023 e fino al 30 del mese propongono un'ampia gamma di prodotti a prezzi scontati.

Le AirPods 3 con custodia di ricarica Lightning sono disponibili a 164,99 Euro, il 21% in meno rispetto ai 209 Euro di listino, mentre le AirPods Pro di seconda generazione possono essere acquistate a 249,90 Euro, in calo del 16% rispetto ai 299 Euro di listino. In sconto troviamo anche le AirPods di seconda generazione, a 129,99 Euro, il 18% in meno rispetto ai 159 Euro imposti dal produttore.

Tra gli altri sconti, segnaliamo iPhone 14 Pro da 256 gigabyte a 1299 Euro, con un risparmio dell'11% dai 1469 Euro di listino. In offerta è disponibile anche l'iPhone 14 da 256 gigabyte, a 999 Euro, che si traduce in una riduzione del 13% dai 1159 Euro precedenti.

L'aspirapolvere senza fili Dyson V8 Origin Porpora invece è disponibile a 279 Euro, il 15% in meno rispetto ai 329 Euro di listino.

Interessante anche l'offerta sul Lenovo Ideapad 3 da 15,6 pollici con SSD da 512GB ed SSD da 16GB, che passa a 699,90 Euro, il 33% in meno rispetto ai 1049 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.