Unieuro, arriva il Fuoritutto: sconti del 60% fino al 15 Agosto

Archiviato il Sottocosto, Unieuro lancia il nuovo volantino attivo fino al 15 Agosto, che propone il Fuoritutto con sconti fino al 60% su varie categorie di prodotti.

Apple Watch Series 4 può essere acquistato al prezzo di 399,90 Euro, il 14% in meno rispetto ai 469 Euro di listino, mentre Huawei Mate 20 Pro passa a 429 Euro, per un ribasso addirittura del 60% se confrontato al prezzo di lancio di 1099 euro richiesti dal produttore per la variante da 128 gigabyte. Il modello in questione però è brandizzato Vodafone.

In offerta troviamo anche gli smartphone della gamma P30: il P30 Lite con 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria passa a 299,90 Euro dai precedenti 369,90 euro.

Per quanto riguarda i televisori, l'Hitachi 43HK60011 LED da 43 pollici 4K Ultra HD può essere acquistata a 279 Euro, mentre la Philips 6500 Series con pannello LED UHD 4K da 55 pollici può essere portata a casa a 379 Euro.

In sconto anche iPhone Xs, con la variante da 64 gigabyte disponibile a 979 Euro.

Il volantino completo è disponibile a questo indirizzo.

