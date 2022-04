Unieuro, arriva l'LG Weekend: sconti su tanti televisori fino al 19 Aprile 2022

Mentre Mediaworld taglia l’IVA sui TV Samsung, Unieuro lancia l’LG Weekend che fino al 19 Aprile 2022 propone un’ampia gamma di promozioni su tantissimi modelli di televisori a marchio LG, tra cui figurano anche gli OLED.

L’LG OLED 48C1 da 48 pollici viene proposto a 737,56 Euro, il 56% in meno rispetto ai 1699 Euro di listino, mentre il 65C1 da 65 pollici passa a 1474,46 Euro, il 45% in meno se si confronta con i 2699 Euro di listino. Interessante però anche la promozione sull’LG QNED 65QNED916PA da 65 pollici, che passa a 1064,66 Euro, il 55% in meno rispetto ai 2399 Euro di listino, mentre l’OLED evo 55G1 da 55 pollici passa a 1474,46 Euro, in calo del 35% rispetto ai 2299 Euro di listino.

Tra i TV di fascia più bassa rispetto a quelli indicati poco sopra, segnaliamo il 65UP75006LC da 75 pollici a 737,56 Euro, 47% in meno rispetto ai 1399 Euro di listino, mentre il 65NANO916PA da 65 pollici viene proposto ad 818,78 Euro, il 51% in meno rispetto ai 1699 Euro di listino.

Per quanto riguarda le soundbar, l’LG SP2 passa a 110,69 Euro, il 44% in meno rispetto ai 199,99 Euro precedenti, mentre l’LG SP7 invece passa a 159,89 Euro, il 20% in meno rispetto ai 199,99 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata a questo indirizzo.