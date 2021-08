Unieuro, arriva il 'Vero Fuoritutto' fino al 15 Agosto: sconti su tantissimi prodotti

Unieuro lancia in giornata odierna il "Vero Fuoritutto", che sarà attivo fino al prossimo 15 Agosto 2021 e propone un'ampia gamma di offerte su prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui troviamo smartphone, TV, PC e tanto altro. Vediamo di cosa si tratta.

Lo Xiaomi Redmi Note 9 brandizzato Vodafone è disponibile a 159,99 Euro, il 30% in meno rispetto ai 229,90 Euro di listino, mentre l'Oppo Reno 4 Z viene proposto a 239,90 Euro con un risparmio del 40% rispetto ai 399,99 Euro. L'iPhone 11 da 128 gigabyte, invece, passa a 699 Euro, il 9% in meno rispetto ai 769 Euro di listino. Il Redmi Note 9T 5G invece è disponibile a 199,99 Euro, il 33% in meno dai 299,90 Euro precedenti.

Tra i TV, invece, segnaliamo la Samsung UE50AU8070 da 50 pollici a 499,90 Euro, mentre il Samsung UE 55TU7090U da 55 pollici passa a 449,90 Euro, con un risparmio del 10% rispetto ai 499,90 Euro precedenti. L'LG OLED 48C15LA da 48 pollici invece passa a 1249 Euro, il 32% in meno rispetto ai 1848,99 Euro precedenti. Interessante anche lo sconto sul Samsung Neo QLED 4K da 55 pollici QE55QN90A da 55 pollici, a 1499 Euro, dai 1999 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in sconto è disponibile a questo indirizzo.