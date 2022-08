Unieuro, arriva il Vero Fuoritutto di Agosto 2022: migliaia di sconti fino al 60%

Unieuro lancia oggi il Vero Fuoritutto di Agosto 2022, il nuovo volantino attivo fino all’11 del mese che propone sconti fino al 60% su un’ampia gamma di prodotti.

Lo Xiaomi Mi Smart Band 5, infatti, può essere acquistato a 19,99 Euro con un risparmio del 50% rispetto ai 39,99 Euro di listino.

Tra gli smartphone segnaliamo lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 229,90 Euro, in calo del 30% dai 329 Euro imposti dal produttore, mentre iPhone 11 da 128 gigabyte passa a 549 Euro, il 17% in meno rispetto ai 669 Euro precedenti. Interessante anche la riduzione su iPhone 12 da 128 gigabyte, che passa a 749 Euro: in questo caso il risparmio è del 15% dagli 889 Euro proposti dal produttore. iPhone 13 Pro Max invece passa a 1199 Euro.

Il MacBook Pro da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 256 gigabyte invece è disponibile a 1239 Euro, il 16% in meno rispetto ai 1479 Euro di listino.

Fronte TV, segnaliamo il Philips 7900 43PUS7906 da 43 pollici viene scontato a 349 Euro, il 46% in meno rispetto ai 649 Euro precedenti. Il Samsung UE43AU9080U da 43 pollici invece è disponibile a 449 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.