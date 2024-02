Unieuro, arriva il nuovo volantino di Febbraio 2024: sconti fino al 29/2

Con la scadenza dei San Valentino Days, Unieuro lancia in giornata il nuovo volantino che fino al 29 Febbraio 2024 propone una serie di sconti molto interessanti su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

iPhone 15 da 128 gigabyte è disponibile ad 829 Euro, in calo di 150 Euro rispetto ai 979 Euro imposti dal produttore, ma fronte Apple troviamo anche il MacBook Air da 13 pollici con processore M2, schermo da 13,6 pollici, processore M2, 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte che viene proposto a 1149 Euro, dai 1349 Euro imposti dal produttore. Interessante anche lo sconto sul MacBook Air con M1 a 929 Euro, dai 1229 Euro imposti dal produttore.

In sconto anche il Samsung Galaxy A54 5G, a 256 gigabyte, che viene proposto a 369,90 Euro, rispetto ai 569 Euro imposti dal produttore. Tra le promozioni segnaliamo anche il Samsung Galaxy S23 da 128 gigabyte, che viene proposto a 699 Euro, dai 979 Euro previsti dal produttore.

Il Samsung Galaxy Tab S9 Fe invece è disponibile a 399,90 Euro, dai 549 Euro di listino. Interessante anche lo sconto sullo Xiaomi Smart Band 8 a 39,99 Euro, mentre Apple Watch SE GPS Only è disponibile a 269 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.

