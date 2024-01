Unieuro, arrivano i Dyson Winter Days: il meglio della tecnologia Dyson in offerta

Nell’ambito del Fuoritutto di Unieuro di inizio 2024, la catena di distribuzione propone una serie di sconti molto interessanti con i Dyson Winter Days, che permettono di acquistare a prezzo ridotto tantissimi prodotti del brand inglese.

Il Dyson Airwrap Complete Long Multistyler viene proposto a 499 Euro, in calo di 50 Euro rispetto ai 549 Euro di listino. L’Airwrap può essere acquistato a prezzo ridotto in due colorazioni, sempre a 499 Euro piuttosto che 549 Euro.

Molto ampia la scelta di aspirapolveri senza fili. Il Dyson V11 Fluffy viene proposto a 399 Euro piuttosto che 599 Euro, in un bundle comprensivo di varie spazzole ed accessori. In sconto troviamo anche il Dyson Gen5 Detect, a 799 Euro quest’ultimo prezzo non è solo il 20% più basso rispetto ai 999 Euro di listino, ma anche l’11% più basso rispetto al prezzo più basso raggiunto negli ultimi giorni, pari ad 899 Euro.

Se siete alla ricerca di un prodotto per la purificazione dell’aria, Unieuro propone in offerta il Dyson Purifiet Hot + Cool di prima generazione a 499 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 599 Euro imposti dal produttore.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulla vendita e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.