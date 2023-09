Unieuro, arrivano le nuove offerte solo online: i migliori sconti fino al 1 Ottobre

Come ogni lunedì, Unieuro lancia le nuove offerte solo online, che fino al 1 Ottobre 2023 propongono un'ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica.

Il TV Samsung UE55AU7090UXZT da 55 pollici è disponibile a 406 Euro, in calo dai 529,90 Euro di listino, ma in sconto segnaliamo anche l'LG QNED 55 QNED82 da 55 pollici che è disponibile a 699,90 Euro, con un risparmio considerevole dai 1199 Euro imposti dal produttore. In sconto anche l'Hisense TV QLED 43E77HQ da 43 pollici, a 329,90 Euro, in calo dai 549,90 Euro precedenti. L'LG OLED evo 55 Serie C3 da 55 pollici invece è disponibile a 1599 Euro, dai 2199 Euro di listino.

In sconto anche il Samsung Galaxy book2 nella configurazione con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i5-1235U ed 8GB di RAM, che è disponibile al prezzo di 499,90 Euro, in calo di 300 Euro rispetto ai 799,90 Euro precedenti. Tra le offerte segnaliamo anche il Lenovo IdeaPad 3 con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i5-1155G7, 16GB di RAM ed SSD da 512GB, che è disponibile a 600 Euro, dagli 849,90 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulla spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.