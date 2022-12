Unieuro, arrivano le nuove offerte solo online: sconti fino al 18 Dicembre 2022

Come sempre ad inizio settimana, Unieuro lancia oggi le nuove offerte solo online che fino al 18 Dicembre 2022 propongono tantissimi sconti su un’ampia gamma di prodotti, anche d’elettronica ed informatica.

L’OPPO A94 5G viene proposto a 259,90 euro, in calo del 29% rispetto ai 369,90 Euro di listino, mentre Oppo Reno 6 Pro passa a 429,90 Euro: in questo caso il calo è del 46% se si confronta con i 799,90 Euro imposti dal produttore. In sconto segnaliamo anche iPhone 14 da 256 gigabyte, a 1109 Euro, dai 1159 Euro di listino: lo smartphone di Apple è disponibile in offerta in varie colorazioni, con consegna garantita anche a stretto giro di orologio e per Natale.

L’Amazfit Bip 3 Pro è invece disponibile a 49,99 Euro, il 28% in meno dai 69,99 Euro di listino. Lo Xiaomi Mi Smart Band 6 invece passa a 34,99 Euro, con una riduzione pari al 22% dai 44,99 Euro imposti dal produttore.

Interessante anche la promozione sull’HP Pavilion, che passa ad899,90 Euro, con un risparmio del 24% dai 1199 Euro imposti dal produttore.

La lista completa dei dispositivi in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutte le condizioni di consegna e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.