Unieuro, arrivano le nuove offerte solo online: sconti fino al 21 Maggio

Come da protocollo ad inizio settimana, Unieuro rinnova le offerte solo online che fino al 21 Maggio 2023 propone una serie di sconti molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Le Airpods di terza generazione possono essere acquistate a 179 Euro, il 14% in meno rispetto ai 209 Euro di listino, mentre le AirPods 2 passano a 119 Euro, il 25% in meno dai 159 Euro imposti dal produttore.

In sconto troviamo anche il TV LG 43UQ75006LF da 43 pollici, a 307 Euro, il 36% in meno rispetto ai 479 Euro di listino. Interessante anche lo sconto sul TV Samsung UE50AU9080U da 50 pollici, che viene proposto a 399 Euro, in calo del 18% rispetto ai 489 Euro di listino. Il TV OLED55CS6LA da 55 pollici passa a 959 Euro, il 43% in meno dai 1699 Euro di listino.

Per quanto riguarda i laptop, il Lenovo IdeaPad 3 da 15,6 pollici, con SSD da 512GB e 16GB di RAM passa a 699 euro, il 33% in meno rispetto ai 1049 Euro di listino. Il MacBook Pro da 13 pollici con M2, 8GB di RAM ed SSD da 512GB passa a 1599 Euro, il 13% in meno rispetto ai 1859 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.