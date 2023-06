Unieuro, arrivano le nuove offerte solo online: sconti fino al 25 Giugno

Come da tradizione ad inizio settimana, Unieuro lancia oggi le nuove offerte solo online che fino al 25 Giugno propongono un’ampia gamma di prodotti in offerta a prezzi ridotti.

L’aspirapolvere Dyson V10 Origin è disponibile a 359 Euro, in calo del 16% rispetto ai 429 Euro di listino.

In offerta troviamo anche il TV Samsung UE50AU9080U da 50 pollici della Series 9, che viene proposto a 359 Euro, in calo del 26% dai 489,90 Euro imposti dal produttore. La confezione con una singola AirTag invece passa a 33 euro, il 15% in meno dai 39 Euro previsti dalla società americana. Sempre fronte TV, segnaliamo il Philips 6900 32PFS6906 da 32 pollici a 249 Euro, il 44% in meno rispetto ai 449,90 Euro precedenti. Interessante anche la promozione sul TV LG NanoCell Nano78 43NANO786QA da 43 pollici, a 399,90 Euro, il 20% in meno rispetto ai 499,90 Euro di listino.

In sconto anche l’alimentatore MagSafe di Apple, a 39 Euro, il 20% in meno dai 49 Euro di listino Apple.

Per quanto concerne gli smartphone, invece, segnaliamo il Samsung Galaxy A23 5G a 249,90 Euro, il 26% in meno dai 339,90 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni su vendita e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.