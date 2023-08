Unieuro, arrivano le nuove offerte solo online: sconti fino al 27 Agosto

Come di consueto ad inizio settimana, Unieuro ha lanciato le nuove offerte solo online che fino al 27 Agosto 2023 proporranno un’ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

iPhone 11 da 128 gigabyte è disponibile a 549 Euro, in calo dai 609 Euro di listino, mentre iPhone 14 Pro Max da 128 gigabyte viene proposto a 1289 Euro, con un calo di 200 Euro circa dai 1489 Euro imposti dal colosso di Cupertino. Tra le promozioni segnaliamo però anche l’iPhone 13 da 128 gigabyte, che può essere acquistato a 799 Euro, dai 939 Euro di listino.

Non mancano ovviamente gli sconti sugli altri prodotti: da questo fronte segnaliamo Amazon Fire TV Stick Lite a 24,99 Euro, in calo di 10 Euro dal prezzo consigliato di Amazon di 34,99 Euro. Amazon Echo Show 5 di terza generazione invece è disponibile a 69,99 Euro, 40 Euro in meno dai 109,99 Euro di listino. Amazon Fire TV Stick del 2021 invece è disponibile a 27,99 Euro.

Per quanto concerne gli altri prodotti, invece, il monitor MSI Optix G27CQ4P da 27 pollici è disponibile a 279,90 Euro: in questo caso la riduzione è di 349 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.

