Unieuro, arrivano le nuove offerte solo online: sconti fino al 3 Dicembre 2023

Insieme al volantino di Unieuro del Cyber Monday, la catena di distribuzione lancia in giornata odierna anche le nuove offerte solo online che fino al 3 Dicembre propone una serie di offerte molto interessanti.

iPhone 15 a 128 gigabyte è disponibile ad 899 Euro, in calo dai 979 Euro di listino. In sconto troviamo anche l’Acer Aspire 1 da 15,6 pollici con processore N4500 e 4GB di RAM che viene proposto a 279,90 Euro, 70 Euro in meno rispetto ai 349,90 Euro imposti dal produttore.

Tra le proposte segnaliamo anche il Motorola moto g32, nella variante con 64 gigabyte di storage che passa a 99,99 Euro rispetto ai 159,99 Euro di listino.

Sempre tornando in ambito laptop, l’Acer Chromebook CB314 da 14 pollici con 4GB di RAM è disponibile a 229,90 Euro, 110 Euro in meno rispetto ai 339 Euro precedenti.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulla spedizione s sulla possibilità di effettuare il pagamento a rate vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.

Ricordiamo che in giornata odierna è disponibile anche il nuovo volantino di Mediaworld per il Cyber Monday, che solo per oggi 27 Novembre 2023 propone tantissimi sconti sui prodotti d'elettronica ed imformatica.